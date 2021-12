C'è un'isola: Fårö. Su quest'isola ha abitato per quaranta anni, girando ben sei film, Ingmar Bergman. Per gli svedesi è solo un luogo dove andare a passeggiare; per i cinefili, un santuario del cinema. Ed è lì che i registi Tony (un ironico Tim Roth) e Chris (la brava Vicky Krieps vista nel Filo nascosto di Paul T. Anderson) si recano un'estate a scrivere le sceneggiature dei loro prossimi film. I due sono compagni di vita e di lavoro: il primo è disincantato e non si fa suggestionare dal fatto che dorme nel letto dove è stato girato Scene da un matrimonio, il film che ha fatto divorziare milioni di persone; la seconda vive le atmosfere dei luoghi, dense di passato filmico e personale, con progressivo disagio.

Si scende in un clima alla Bergman, ma con leggerezza: Chris sente, o le sembra, che Tony le sia lontano affettivamente. Ma, improvvisamente, come in una matrioska, Sull'isola di Bergman si apre ad un film nel film che è lo specchio del primo: la storia dell'amore irrisolto tra Amy e Joseph è solo la visualizzazione della sceneggiatura che sta scrivendo Chris, o è il film che sta già girando? E ciò che racconta quanto ha a che fare con il presente? I passaggi temporali e i riflessi del primo sul secondo racconto sono cuciti da Mia Hansen-Løve (Maya, Le cose che verranno) con sapienza e porosità, tanto che non sembra mai di perdere il filo della narrazione.

È il demone di Bergman, delle sue storie cupe, colme di rapporti sentimentali irrisolti o in crisi, che aleggia continuamente nel film. Chris, ad un certo punto, critica le opere del maestro del cinema perché finiscono male, senza happy end, e Mia Hansen-Løve lo regala al suo personaggio, in un lieto fine che esorcizza tensioni e fantasmi, ricomponendo la coppia. La pallida luce scandinava, questa volta, non vedrà finire un amore in dramma. Film sensuale, di emozioni trattenute, di leggere fratture, forse anche autobiografico (le regista è stata compagna di Olivier Assayas), che rivolta con grazia il cinema in vita.

Giuseppe Ghigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA