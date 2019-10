Una marea rosa di ottocento donne attraversa la città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEVENEZIA Un'ondata rosa di 800 donne tra le calli e i campi di Venezia: anche quest'anno grande partecipazione per la Camminata rosa a Venezia, la quarta edizione dell'appuntamento promosso da Pink Lioness in Venice, Avapo Venezia onlus e Reale Società canottieri Bucintoro 1882. La passeggiata di cinque chilometri, organizzata nel calendario di manifestazioni dell'Ottobre rosa, nasce per ribadire l'importanza della prevenzione del tumore al seno e del trattamento post-operatorio. Il ritrovo, tutti rigorosamente in rosa, è...