L'anno scorso per prenderlo ci hanno pensato quasi un paio di mesi (è già questo non fu un gran bel segnale), quest'anno per cacciarlo ci hanno messo dodici ore, o poco più, una notte e un'alba: l'era Sarri, alla Juve, è durata meno di 10 mesi: dal 16 giugno 2019 a ieri, subito dopo pranzo. Poi è iniziata subito l'era Pirlo. Rumoroso l'esonero, ancora di più la soluzione. Porte girevoli. Via il mister venuto dal nulla, dentro il campione del mondo (e della Juve). Noblesse oblige. E l'aura è tutta a favore del secondo: che poi sia in grado di infondere dalla panchina lo spirito e le giocate che lo accompagnavano in campo è tutto da dimostrare. Ma, oggi, poco importa.

Tanta fretta in casa Juve ha motivazioni molto evidenti. Non si voleva ripetere lo stucchevole tiramolla del 2019 né alimentare e prolungare un massacro già in atto dopo l'eliminazione di venerdì. Ma, soprattutto, c'è che fra quaranta giorni inizierà la nuova stagione e non c'era tempo da perdere. E già così non sarà facile per Pirlo e la società rimettere assieme i cocci di un progetto mal pensato, mal gestito, scricchiolante fin dall'inizio, di una svolta organizzata in fretta e furia, con troppa superficialità e di una squadra costruita male e da rifondare almeno per un terzo della rosa se non di più. E forse il ko con Lione è stato provvidenziale: ha fatto guadagnare una settimana ed evitato una probabile figuraccia col City. L'altra sera, il possibilissimo 3-1, a quel punto anche meritato se vogliamo, avrebbe solo prolungato l'agonia e alimentato fragili e false illusioni.

L'esonero di Sarri è una notizia per via della rapidità con cui è stato deciso, non lo è nella sostanza perché era nell'aria, e la Juve non aveva alternative, anche perché fra squadra e il tecnico non si è mai accesa la scintilla della sintonia e dell'unità di intenti.

La Juve di Sarri non è mai stata squadra né gruppo. Quella di Allegri lo era, sempre. Brutta, grigia, cinica, spesso noiosissima, certo, ma un blocco di cemento, difficile da scalfire. Questa non ha mai avuto un'identità, avanzava a tentoni, nella penombra, rischiarata da lampi improvvisi (quasi sempre di Ronaldo e Dybala), inseguiva un'idea ma forse non l'ha mai davvero cercata. E se gli infortuni, come sempre numerosi, hanno contribuito a rendere ancora più complicata la strada, resta un mistero il clamoroso crollo finale (Fisico? Psicologico?): la Juve è scomparsa all'improvviso nell'ultima mezzora della partita col Milan: era il 7 luglio e (dal 2-0 al 2-4) da allora non è più riapparsa, arrancando fino allo scudetto anche per i demeriti di avversari, ancora più scarsi e confusi (Lazio e Inter) o suicidi (Atalanta).

Detto questo, forse Sarri è il meno colpevole. Peggio di lui molto peggio - ha fatto la coppia Paratici-Nedved che ha messo assieme una squadra scombinata e nelle mani del tecnico una quantità di giocatori o fragili fisicamente (da Ramsey a De Sciglio, da Douglas Costa a Khedira, per non parlare di Chiellini) o demotivati da troppe vittorie, o presunti campioni del tutto inadeguati (Bernardeschi su tutti, ma anche Danilo e Rabiot). Le vittorie del passato certo non hanno aiutato: cambiare tutto è più facile quando arrivi da annate balorde o addirittura fallimentari (vedi Conte di nove anni fa), molto più difficile convincere giocatori abituati da cinque anni a giocare (e vincere) in un certo modo a stravolgere abitudini, filosofia, modo di allenarsi, insomma a mettersi a studiare un nuovo calcio, più faticoso, più complicato.

Peggio di Sarri ha fatto lo stesso Agnelli che prima ha liquidato Beppe Marotta e poi si è fatto convincere a lasciare andare Allegri, sognando una Juve non solo vincente ma anche bella e più europea. Ma appare difficile che un presidente esoneri se stesso, a meno che non lo faccia qualcuno più in alto di lui, ma questo al momento non sembra il caso.

L'addio a Sarri è soprattutto una sconfitta della società, perché di Sarri si sapeva tutto, a cominciare dal fatto che non poteva essere la figura perfetta per la Juve, con quel passato da grande nemico (le accuse alla Juve e quel dito medio mostrato ai tifosi bianconeri sul pullman, quando allenava il Napoli), una certa ruvidità nel linguaggio, a volte sfociata nella volgarità, e la tendenza a cercare alibi: per quanto plausibili fossero, quello era un difetto che la Juve ha sempre addebitato agli avversari cercando il più possibile di tenersene lontana.

Per carità, ieri Agnelli ha in fondo ammesso il suo errore: la rivoluzione sognata è fallita. Adesso comincia l'era Pirlo. Un'idea sorprendente e creativa, rischiosa (Pirlo, uno dei più grandi centrocampisti italiani di sempre, non ha mai allenato fino ad oggi e passare dal nulla alla Juve è un triplo salto mortale nel vuoto) e affascinante, coraggiosa e stimolante. Di sicuro avrai i suoi ex compagni e tanti campioni dalla sua parte. È un buon punto di partenza. Basterà?

