Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAVENEZIA Una gita in motonave, organizzata dalla Comunità Lagunare Wigwam Venice Resilience Lab in collaborazione con il Rotary di Conegliano-Vittorio Veneto e Bononia, che ha pubblicato il libro Il Futuro della Laguna di Venezia dopo trent'anni di studi, sperimentazioni e opere di Attilio Adami, dell'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova. Un modo per presentare l'opera, ma anche di coinvolgere la cittadinanza,...