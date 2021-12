LIDO

Una nuova unità navale di ricerca verrà intitolata al capitano veneziano Giuliano Piovan. L'imbarcazione entrerà presto in servizio. Lo ha annunciato il capitano Ferruccio Falconi, ex capo pilota della Corporazione piloti dell'Estuario Veneto, insieme ai figli Andrea e Nicola, armatori. L'improvvisa scomparsa del capitano e scrittore veneziano Giuliano Piovan ha molto colpito il collega Ferruccio Falconi anch'egli Ufficiale della riserva dello Stato Maggiore della Marina Militare. Sia Ferruccio che i figli Andrea e Nicola oggi armatori hanno ricordato con nostalgia i lunghi anni di Piovan al comando della nave oceanografica del CNR Umberto d'Ancona ed il suo successivo ruolo di Capitano d'armamento per la flotta idrografica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Con il Capitano Piovan avevamo instaurato una proficua collaborazione professionale ed operativa per il monitoraggio ambientale costiero delle acque marine. Proprio grazie a questa fattiva cooperazione pubblico-privato, fortemente voluta da Giuliano Piovan, la Regione Veneto è stata tra le prime in Italia a conoscere, controllare e studiare la qualità delle proprie acque costiere, costituendo un esempio anche per le altre regioni italiane. Per Ferruccio Falconi, Piovan ha rappresentato un esempio di grande capitano di marina, viaggiatore ed intellettuale nel solco della migliore tradizione marittima a cavallo tra 800 e 900. Piovan è stato salutato con il Padre Nostro dei Naviganti suonato dall'organista durante la cerimonia funebre che si è svolta nella chiesa dell'ospedale civile di Venezia dedicata a San Lazzaro dei Mendicanti che si è riempita di gente, sempre nel rispetto del distanziamento e delle norme anticontagio. Per rendere omaggio a Giuliano sono arrivati tantissimi colleghi, anche da fuori città, in particolare dall'Accademia di Livorno. E' stata pronunciata in modo solenne la preghiera del Marinaio. Una celebrazione molto partecipata e sentita, che ha unito tutti i presenti nel ricordo e nella riconoscenza verso il capitano, deceduto sabato scorso. La figlia Valentina dal pulpito ha letto alcuni passi delle poesie che il papà in gioventù scriveva, dedicandole alla moglie, durante la navigazione e recentemente raccolte in un libretto pubblicato per la famiglia.

Lorenzo Mayer

