Una festa per Sandil Antonio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIAVENEZIA L'invito a riflettere sulle proprie scelte a seguito della decisione di Sandil Antonio, accolta nel modo migliore dalla comunità veneziana, dal suo vescovo e dalla Chiesa madre di questa diocesi, unito al pensiero per tutti i cristiani che muoiono nel mondo per fedeltà al battesimo, sono stati tra i passaggi più significativi dell'omelia pronunciata ieri in basilica di San Marco dal Patriarca Francesco Moraglia durante la messa solenne per il battesimo e i sacramenti dell'iniziazione cristiana a Goolshan Sandil Coonee,...