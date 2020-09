Una favola poetica e commovente, sì. Ma dal nucleo strettamente connesso al quotidiano. A cominciare dal fatto che i protagonisti, su tutti il gigante buono Bruno che parla con le api, si ritrovano a vivere in una realtà che deve fare i conti con quei cambiamenti climatici e quel surriscaldamento globale che stanno gravando come un macigno sulla natura inerme nonché sugli uomini stessi che però a onor del vero, per colpa delle loro varie forme di egocentrismo, sono in buona parte autori del tutto. È una finestra aperta sulla quotidianità quella narrata da Matteo Righetto nel suo ultimo libro in uscita oggi per Feltrinelli. Le presentazioni saranno a Padova (24 settembre, alle 18 al Verdi). Poi sabato 3 ottobre a Villorba (alle 18 Lovat), mercoledì 7 a Bassano (alle 18 alla Roberti). I prati dopo di noi è una sorta di parabola: racconta la storia del sedicenne Gamper e dei suoi amici Johannes e Leni, tutti anime pure che contribuiranno, a modo loro, a far rinascere il mondo.

A fare da sponda, nell'immaginario dello scrittore padovano 48enne, i recenti ricordi di Vaia che ha distrutto una buona fetta della montagna veneta. «Ma sarà l'umanità a scomparire, non il mondo», il monito lanciato dalle 172 pagine intrise di messaggi tanto fiabeschi quanto razionali e contraddistinti da un unico fil rouge: il desiderio di pace nei confronti del prossimo ma anche del creato.

Chi sono i nuovi barbari che dimorano in noi di cui parlano i tre compagni di viaggio del libro?

«L'egoismo, l'ingordigia e la prevaricazione che inducono gli uomini a comportarsi in maniera violenta con i loro simili e con la natura, creando i problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Quegli squilibri che danno vita a disparità spesso letali contro cui chiunque si senta un'anima pura dovrebbe cercare di fare la propria parte, apportando del bene».

Lei abita tra Padova e Colle Santa Lucia nel Bellunese. Ha visto in prima persona le profonde ferite inferte alle Dolomiti dal feroce incendio sulle Pale di San Lucano e dalla successiva tempesta Vaia dell'ottobre 2018. E proprio di alluvioni, roghi, frane e pure di epidemie parla il libro.

«Questi episodi mi hanno colpito molto. Ho toccato con mano i violenti danni provocati ai miei monti. Ciò ha alimentato il filone ambientale che mi sta a cuore. Mentre quando ho iniziato a scrivere il libro non eravamo ancora in tempo di Coronavirus: ciò nonostante parlo della diffusione di epidemie. Nulla di profetico: le pandemie sono lo scontato passo che segue gli squilibri del pianeta. Quello che chiamo il grande rivolgimento della natura, purtroppo, si sta verificando. In un tempo indefinito, Bruno e i suoi amici si spingono alla ricerca della soluzione capace di respingere il grande rivolgimento, quello che ha trasformato cime, boschi e colonie di animali alpini in poco più di una terra arida e priva di vita. Forse solo in cima al monte Ortles vi è la redenzione».

È vera la leggenda di cui parla nel libro e che contraddistingue questa cima?

«Ho sempre sentito parlare di questo monte di confine, il più alto del Trentino, come di un massiccio sacro. E quindi è diventata l'ideale meta dei miei personaggi alla ricerca di un mondo migliore così come la Val Venosta ha accolto la storia».

Quello fresco di stampa è il suo decimo libro. Tra i precedenti, ce n'è uno a cui è più affezionato?

«No, in quanto in ognuno di loro amo qualcosa in particolare. Ne I prati dopo di noi, che ricorda lo stile scandinavo tra leggenda e fiaba, credo molto in quanto vuole rappresentare la mia sensibilità nei confronti dell'ambiente e dei suoi abitanti».

Raffaella Gabrieli

