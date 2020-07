IN SCENA

Sarà uno spettacolo forte, politico, denso con Ottavia Piccolo protagonista in scena a inaugurare la stagione estiva del Teatro Stabile del Veneto. Tre appuntamenti - al Castello Carrarese di Padova domani 23 luglio, al Teatro Goldoni di Venezia 24 e 25 luglio, al Teatro Mario Del Monaco di Treviso 29 e 30 luglio (info www.teatrostabileveneto.it) per Donna non rieducabile, un lavoro scritto da Stefano Massini partendo dagli scritti della giornalista russa Anna Politkovskaja. La giornalista russa uccisa nell'ottobre 2006 è la protagonista indiscussa con il suo lavoro, più che con la sua morte controversa. «Ho scritto Donna non rieducabile adattando in forma teatrale brani autobiografici e articoli della Politkovskaja spiega Massini - La mia idea era trasformare drammaturgicamente questi materiali lavorando sullo scatto d'istantanea, ovvero sulla sequenza immediata, sul flash che coglie un dettaglio e dalla somma di dettagli ricava l'insieme». L'autore chiarisce di non aver voluto raccontare la storia della giornalista scomoda, per cui il testo è piuttosto un viaggio «negli occhi di Anna Politkovskaja». «Il mio unico obiettivo era restituire dignità teatrale ad una sensazione che mi aveva colpito nel primo avvicinamento ai testi della Politkovskaja chiarisce - la loro feroce immediatezza. La loro portata fotografica. Ho tentato così di costruire un album di immagini, una carrellata di esperienze in presa diretta, una galleria di zoom su precise situazioni, atmosfere, solo talvolta stati d'animo. Ne è nato un collage di quasi venti quadri».

L'IMPEGNO

Ogni volta che il quadro inizia il pubblico non sa niente: viene brutalmente scaraventato dalle parole in un contesto che non conosce e che deve ricostruire dai particolari. Diretta dalla regia di Silvano Piccardi, in Donna non rieducabile Ottavia Piccolo dà voce allo smarrimento, all'orrore, alla dignità e anche all'ironia di una donna indifesa e tenace, con il rigore e l'intensa partecipazione rivolta ai valori di libertà sono dentro all'opera. «Prima che la Politkovskaja morisse avevo letto un suo libro ed ero rimasta colpita dal suo modo di scrivere, che non è mai truculento, ma tiene un certo distacco spiega l'attrice Massini fa dire alla protagonista: io sono una giornalista, mantengo un rigore con fermezza. Questo mi ha convinto che fosse uno spettacolo da fare per onorarla e ricordarla, ma anche perché racconta cosa sia l'informazione nel mondo». Lo spettacolo non è però un'agiografia. «Affrontando il testo di Massini, mi resi conto che non si trattava di mettere in scena il personaggio di Anna Politkovskaja, né tanto meno di farne un'eroina da feuilleton politico rimarca Piccardi - Si trattava di restituire al pubblico, nella forma più diretta, più semplice, più anti-retorica possibile, il senso della scelta di verità compiuta da una giornalista che volle andare a vedere dentro gli eventi».

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA