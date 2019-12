Una commedia leggera che è una storia vera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se non proprio uno scacco matto, il film del marsigliese Martin-Laval è qualcosa che vi si avvicina nel confezionare la storia di Fahim, talentuoso scacchista di otto anni, fuggito col padre dal Bangladesh a Parigi e diventato campione di Francia. Vi si mescola in punta di penna il dramma dell'espatrio clandestino, le regole del gioco della vita, la favola dell'orco buono (Gérard Depardieu), la commedia leggera che scioglie la diffidenza del pubblico per una storia vera. Dopo un incipit di realismo con le immagini di scontri per le strade di...