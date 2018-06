Una colossale rapina Soderbergh scatenato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I Logan sono tre fratelli, bersagliati si dice dalla maledizione. Jimmy (Channing Tatum, sempre più bravo) fa l'operaio, ha una bambina che lo adora, ma è divorziato e una mattina perde anche il lavoro; Clyde (Adam Driver, sempre bravo) gestisce un bar e ha perso un braccio in Iraq e adesso lo aggiusta con una protesi approssimativa; Mellie (al pari brava) è innocua solo apparentemente. Per sfatare questa tendenza, i tre si mettono d'accordo con il detenuto Joe Bang (Daniel Craig, versione biondo), per attuare un piano sofisticato destinato...