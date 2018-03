CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una città dove la liberalizzazione, complice anche l'assenza dei controlli, ha moltiplicato gli abusi. Lo ripete da tempo Caterina Sopradassi, fino a gennaio scorso presidente dell'associazione guide turistiche di Venezia, categoria quanto mai «disastrata» dalla concorrenza sleale di chi in questi anni si è improvvisato un mestiere. Ora il ristoratore sull'orlo della resa ha chiamato in causa anche le guide, o presunte tali, come partecipanti al grande banchetto delle percentuali che gonfia i conti pagati dai turisti.Una malcostume che...