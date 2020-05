LA PROPOSTA

Giampiero Beltotto, presidente del Teatro stabile del Veneto, è soddisfatto. Il Teatro è ritornato in piazza. È sceso tra la gente, ha aggredito i social media e ha ritrovato il suo posto, neanche tanto virtualmente in mezzo alla gente. Lo dimostrano i successi delle iniziative su Facebook e online in queste settimane di pandemia. Cinquantun giorni di programmazione in rete con Una stagione sul sofà con un centinaio di proposte e oltre 250 mila visualizzazioni. Ma non solo il Covid-19 ha realizzato anche un piccolo miracolo: ha sconfitto il campanilismo fra teatri mettendo in rete in un vero e proprio gioco digitale gli Stabili del Veneto, di Bolzano, del Friuli Venezia Giulia e quello Sloveno di Trieste. Insomma, un'incredibile potenza di fuoco (e tanto più un segnale decisivo ai palazzi romani, quelli beninteso che guardano spesso dall'alto in basso il panorama teatrale triveneto...). E poi laboratori come quello del regista Mattia Berto seguito da 1500 persone in rete; Universerie con l'ateneo di Padova e poi le Fiabe della buonanotte per intercettare le famiglie e i più piccoli.

Ma ora c'è un'altra importante sfida al tempo del Coronavirus. «Intanto - dice il presidente - sono felicissimo di quello che stiamo facendo. E soprattutto della capacità di reagire agli eventi e alla quarantena da parte del mio staff. Siamo andati incontro al pubblico e questo è miracoloso. Ora però è giunto il momento di fare un salto di qualità in questa situazione nuova per tutti». Ed è qui la prima scommessa: allargare la proposta a tutto il Nordest. «Neanche sotto i bombardamenti della Prima e della Seconda guerra mondiale - ricorda Beltotto - i teatri sono rimasti chiusi. E non dobbiamo farlo adesso. Per questo come Teatro Stabile siamo pronti a produrre 200 serate per tutti i teatri del Veneto. Su questo siamo pronti alla collaborazione con Arteven e con tutti quei soggetti interessati. Noi li produciamo e poi li mettiamo a disposizione dei Comuni, ad un costo assolutamente politico. Siamo pronti, in previsione delle future norme sugli spettacoli in tempo di epidemia, a garantire la stagione da ottobre 2020 a marzo 2021».

Ma se a breve termine lo Stabile è pronto a garantire una circuitazione virtuosa di spettacoli nel Veneto per venire incontro a tutti quei teatri minori alle prese con l'emergenza e con difficoltà logistiche, Beltotto lancia anche l'idea di una cittadella del teatro a livello metropolitano che possa abbracciare Venezia, Padova e Treviso. «In questo modo - confessa Beltotto - potremmo studiare la possibilità di individuare un grande contenitore, baricentrico rispetto alle tre città, ma raggiungibile anche da Vicenza e da Rovigo, dove poter dare il via ad un teatro nuovo secondo le formule del distanziamento sociale. È una proposta che lancio agli enti locali nella consapevolezza che nè Padova nè Treviso, ma forse solo Venezia con i nuovi lavori di riqualificazione annunciati nelle scorse settimane, potrebbero essere al passo con le norme sulle distanze anti-Covid. Avere un luogo contenitore da allestire, capace di offrire spettacoli, ma anche servizi di ristorazione e parcheggio facile, potrebbe aiutarci nella prossima stagione 2020-2021. Sarebbe una opportunità per tutti. Potrebbe essere una sorta di casa della cultura capace di intercettare un pubblico di area regionale». Un ragionamento che ne apre, ovviamente, molti altri partendo da un dato di fatto: «La cultura - conclude Beltotto - non può essere sconfitta dal virus. Anzi, deve trovare la maggiore alleanza possibile per essere battuto. E su questo non chiamo a raccolta solo gli enti locali e il mondo del teatro, ma anche gli atenei. Non chiedo soldi o partecipazioni finanziarie, ma solo idee e voglia di collaborazione comune ad un progetto ambizioso».

