Una Cinecittà tra Polesine e Delta del Po

LA MOSTRAIl paesaggio senza tempo del Delta del Po e il Polesine saranno in mostra a Rovigo, da domani fino al 1. luglio a Palazzo Roverella, con Cinema! Storie, protagonisti, paesaggi, rassegna dedicata al Delta del Po come protagonista e scenografia di film, documentari, sceneggiati e trasmissioni tv. È una mostra di immagini lungo 14 sale (due per le proiezioni) con circa 500 reperti tra manifesti, cartelloni, documenti, foto di scena e sceneggiature di una filmografia che spazia tra oltre 80 film girati o ambientati in gran parte in...