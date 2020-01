«Una catena umana per salvarci»

L'INCIDENTE

VENEZIA È stato un vero e proprio dramma sfiorato, quello di venerdì sera, quando un barchino con a bordo cinque ragazzi tra i 15 e i 22 anni, si è schiantato contro un gruppo pali a Sacca Fisola. A definirlo così è stata Nicoletta, la madre di uno dei cinque ragazzi finiti in acqua in seguito all'impatto. Una dinamica che per certi versi è assimilabile alla tragedia che ha colpito Fabio Buzzi, ma che il fato questa volta ha scelto di far finire in maniera diversa.

L'URLO: «LA BRICCOLA»

Il racconto del figlio è drammatico: «Stavo guardando il telefono, ho alzato lo sguardo e ho fatto in tempo solo a vedere la briccola e urlare la briccola, poi mi son trovato sott'acqua e mi sentivo andare giù», riferirà il figlio alla madre nella telefonata in cui le ha comunicato l'incidente. La stessa donna prosegue: «È riuscito a togliersi la scarpa, che ha perso, poi mi ha detto che ha cercato di nuotare con tutte le forze per tirarsi su e non posso che dire grazie agli angeli del capitano e marinaia che hanno salvato la vita sua e degli altri giovani».

Singhiozzi, lacrime e shock caratterizzano il racconto di Nicoletta, che a distanza di due giorni non fa altro che ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare per portare i primi soccorsi ai giovani. Nel ricostruire la dinamica anche la mamma si chiede cosa sia successo: «Escludo che facessero gare, non penso che corressero così tanto, anche perché se no la barca si sarebbe divelta, invece chi la guidava è riuscito a sterzare all'ultimo momento riuscendo a limitare i danni» evitando una tragedia dai contorni apocalittici. «Sono ragazzi tranquilli, che non avevano assunto alcol o droghe, non credo fossero uno dei barchini visti sfrecciare ad alta velocità, anche perché stavano venendo dai Giardini ed erano diretti verso lo Stucky, per poi tornare indietro verso Santa Marta, dove abito io e Cannaregio, dove abita un altro ragazzo», continua Nicoletta. A quel punto però la donna ammette che forse non andassero a due chilometri l'ora: «In canale della Giudecca chi va a quella velocità? Hanno sbagliato e non posso che ringraziare Gesù di avermi lasciato mio figlio qui». A chi l'ha chiamata per dirle se avesse sgridato il figlio, la mamma spiega: «In tanti dicono se fosse mio figlio gliene darei tante. No, non è vero, in quelle situazioni non è così: te lo abbracci, te lo riempi di baci e ringrazi di averlo ancora vivo. La vita è una sola».

LA TELEFONATA

Al momento della telefonata la madre non ha capito più niente: «Quando mi ha chiamato non capivo se si trattasse di uno scherzo o se fosse un incubo. Ti lascia senza parole. Quindi mi ha raccontato che quella briccola non si vedeva, forse sarebbe opportuno adottare segnalazioni adeguate. Certo, i nostri figli dovrebbero essere più responsabili, oggi a queste età non lo sono ancora e hanno sbagliato».

Il racconto del figlio, riportato dalla stessa donna, riprende: «Quando eravamo nell'acqua il capitano del vaporetto ci ha salvato la vita, la marinaia si è stesa per tirarci su. Anche altre persone presenti nella linea 2 - continua la donna - mi ha raccontato mio figlio che si sono date da fare per aiutarli, li hanno spogliati e hanno dato loro i cappotti per ripararli dal freddo e dai vestiti inzuppati di acqua gelida. Una signora ha dato il cellulare a mio figlio per chiamarmi e avvisarmi, mi ha anche richiamato ieri per sapere come stesse, voglio ringraziare tutti di cuore». Poi, a Sacca Fisola, la solidarietà è proseguita: «Sono scese persone con le coperte per scaldarli, a ripercorrere l'accaduto mi viene ancora da piangere, quindi sono arrivate le forze dell'ordine e i soccorsi che li hanno portati al pronto soccorso».

A stupire, in senso positivo, Nicoletta, è stato proprio il comportamento delle persone: «Tutti si sono stretti attorno a loro e a noi genitori, in un mondo come quello di oggi è davvero bello. Vorrei ringraziare di persona tutti, soprattutto il capitano e la marinaia, che spero di incontrare e poter abbracciare». L'unico giovane ad aver subito conseguenze e dover affrontare altri accertamenti è proprio il figlio della donna: «Ha una costola incrinata, dovrà fare altri esami, ma stanno tutti bene». Da ultimo, un appello: «Non comprate barchini potenti ai ragazzini. Il genitore perfetto, così come il figlio, non esiste. A noi è andata bene».

