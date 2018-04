Una casa per Imago Mundi Aperte le antiche Prigioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOA Bangkok un ex carcere di massima sicurezza costruito nel 1890, durante il regno del re Chulalongkorn Rama V, è diventato il Correction Museum. A Jeaen, in Spagna, la prigione cittadina è stata trasformata in museo. Oggi a Treviso le antiche carceri asburgiche diventano sede delle Gallerie delle Prigioni e ospiteranno Imago Mundi, la collezione democratica e globale made in Benetton. «Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione». É così che...