«Una casa in mare, in armonia con la natura, contraddistinta da linee essenziali e ampie viste sull'orizzonte per accogliere la luce naturale». È questa la filosofia di Monte Carlo Yachts, uno dei più grandi gruppi mondiali nella produzione di barche a motore di lusso, con sede a Monfalcone in provincia di Gorizia. A parlare è l'amministratore delegato, Fabrizio Iarrera.Ingegner Iarrera, in che modo Monte Carlo Yachts è legato a Venezia?«Monte Carlo Yachts torna con piacere nella città di Venezia per un'occasione speciale come la prima...