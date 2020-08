LA RIAPERTURA

VENEZIA Una nuova birreria è nata in città in risposta alla crisi. Il bar ristorante Giano's, in campo dei Lavadori de Lana di fronte a Piazzale Roma, da un mese ha riaperto le porte convertendosi però in birreria. «L'idea è nata per offrire qualità a prezzi contenuti. I ragazzi per risparmiare preferiscono il bàcaro tour alla cena, la birreria allora si scopre alternativa: il locale, in stile rustico con le pareti in mattone a vista e i soffitti bassi, tipico veneziano, si presta maggiormente a questo scopo», spiega il gestore Matteo Zandonella.

Dopo l'alta marea del 12 novembre Giano's d era riuscito a riaprire da dicembre fino allo stop imposto dal Covid, ad inizio marzo, pochi mesi che però non sono bastati per recuperare le spese dei danni. Ora il nuovo format vuole essere un modo per coinvolgere una clientela diversa: «Prima lavoravamo oltre l'80% con turisti - spiega Zandonella - Oggi dobbiamo puntare sui giovani della città e del territorio limitrofo, sfruttando il crocevia strategico di Piazzale Roma» dice.

TEMPI DURI

Ma sono tempi duri: «Rispetto all'anno scorso abbiamo un calo del fatturato del 60%». Grande speranza è riposta nella riapertura delle università anche perché Giano's negli ultimi tempi era diventato punto di riferimento per le feste di laurea».

Il gestore spera che i vari tipi di birra portino anche appassionati e intenditori, per una clientela di qualità. Sono 7 le birre alla spina e 3 quelle in bottiglia, tutte artigianali, di origine belga, scozzese, americana, ceca e italiana, con due birre venete. Una selezione che nel tempo verrà sempre più ampliata, anche a seconda della richiesta. Alle birre viene accompagnata la pizza alla pala, disponibile in 10 varianti.

Non manca anche l'AperiGiano's a base di spritz e cicchetti, compreso il nuovo ed originale spritz alla birra. I coperti, in base alle normative di distanziamento sociale, sono passati da 50 ad un massimo di 30 per la sala interna e circa lo stesso per il plateatico esterno, che comunque è stato ampliato. «È una scommessa da qui a fine anno. Questo è l'ultimo tentativo per vedere come vanno le cose perché finora gli investimenti che abbiamo fatto da quando abbiamo aperto nel 2018 non sono stati recuperati» dice il gestore, che spera di rialzarsi.

Francesca Catalano

