Una biografia poetica in omaggio a Pasolini

IN SCENAQuattro giovani artisti già affermati e otto mani al servizio di un progetto speciale dedicato a Pier Paolo Pasolini. La produzione originale Questo è il tempo in cui attendo la grazia, commissionata ad hoc, debutta martedì 5 novembre al Teatro Verdi di Pordenone nell'ambito della rassegna Tra Letteratura e Teatro, realizzata in collaborazione con Pordenonelegge, Radio Rai3 e Fondazione Friuli.Lo spettacolo è una biografia onirica e poetica di Pasolini attraverso le sue sceneggiature che ha impegnato Gabriele Portoghese, interprete...