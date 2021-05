Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un'insegnante, in piena era pandemica, registra una scena hard con il suo partner, ma il filmino finisce in rete. Il consiglio dell'istituto e l'assemblea dei genitori processano il caso, chiedendo l'espulsione della prof. Radu Jude si diverte ancora una volta a far crollare l'immagine morale e politica di una Nazione, la cui storia viene qui riassunta nel secondo capitolo come un almanacco graffiante in stile blob. Il primo capitolo gioca...