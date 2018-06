Un veneto tra i cinque finalisti del Berto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un veneto, trevigiano per l'esattezza, nella cinquina in corsa per la conquista del Premio Letterario Giuseppe Berto (nella foto) giunto alla ventiseiesima edizione, che verrà assegnato il 16 giugno prossimo a Ricadi, località calabra prediletta dallo scrittore moglianese, scomparso 40 anni fa. Francesco Targhetta, 38 anni, insegnante di lettere nelle scuole superiori, col suo Le vite potenziali (Mondadori) raddoppia così il successo già ottenuto nella selezione per il Campiello dove figura tra i finalisti.Accanto a lui nella rosa per il...