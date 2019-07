Un velocipede lungo 100 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOAvere cent'anni e mostrarli con orgoglio. «Ci ho messo una vita per farmi queste rughe, lasciatemele tutte», diceva la grande Anna Magnani. Altrettanto vale per le crepe sui muri della Gemmati Velocipedi, la fabbrica di biciclette più vecchia d'Italia, nata nel 1919. «O meglio - chiarisce Carlo Gemmati, terza generazione di costruttori di velocipedi - siamo i più vecchi per continuità familiare, sempre la stessa proprietà. La Bianchi, per esempio, è nata prima di noi, ma ha cambiato più proprietà ed ora è in mani...