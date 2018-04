CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un vecchio padre colpito da ictus, tre fratelli che accorrono da lui per coglierne forse gli ultimi istanti di vista. Si direbbe un film sulla morte a prima vista, è invece è quasi un film sulla vita, sulla sua memoria, sulla sua voglia di esprimersi attraverso ricordi, solitudini, rimpianti.Siamo vicini a Marsiglia e il padre non è un uomo qualunque. In una Francia capitalista ha cercato di allevare i propri figli quasi al riparo di una piccola baia secondo un pensiero di sinistra, proprio in quella villa (il titolo originale del film...