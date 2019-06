«Un'umiliazione far passare la Msc alla Vogalonga»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA «Un'umiliazione per la città». Si è espresso così Giovanni Giusto, consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, il giorno dopo il passaggio, nel Bacino di San Marco, della Msc Magnifica poco prima del via ufficiale della 45esima Vogalonga. Nonostante le ordinanze avessero vietato il transito a tutte le imbarcazioni sul tratto interessato dalla manifestazione, il colosso del mare è passato lo stesso. Una polemica che sembra dunque non placarsi, anzi. «Considerando la protesta organizzata sabato, è sembrata quasi...