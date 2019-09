Un triangolo giovanile tra mistero e fuoco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Jong-su è un giovane che ama Faulkner, sogna di fare lo scrittore e intanto governa la vecchia fattoria di famiglia, lontana dal caos cittadino. La madre è fuggita da tempo, il papà è in carcere. In città incontra una vecchia amica d'infanzia, Hae-mi, la quale gli chiede di tenere a bada il suo gatto, essendo lei in partenza per un viaggio in Africa. Al ritorno Hae-mi presenta a Jong-su Ben, un ragazzo che fa parte dell'alta borghesia con auto e case di lusso. Si può rimanere spiazzati davanti a un triangolo di vite dal movimento...