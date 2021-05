Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAPuntando gli occhi verso l'orizzonte si scorge in lontananza la grande distesa del Lago Vittoria. Qui, ad Entebbe, nel cuore dell'Africa, a 35 chilometri da Kampala, la capitale dell'Uganda, è stato confezionato un regalo grande così: uno straordinario ospedale di chirurgia pediatrica costruito dal nulla per venire incontro alle esigenze delle popolazioni della zona. Proprio in questi giorni, il 22 aprile scorso, sono arrivati i...