Un sovrintendente su due ruote

L'INTERVISTADi sicuro detiene un record: è l'unico Sovrintendente di Enti Lirici in Italia (e forse in Europa) che è transitato in bicicletta sul Pordoi, 2239 metri, si è fermato sotto il monumento a Fausto Coppi, ha reso omaggio al Campionissimo, è risalito in sella e ha incominciato a pedalare per la discesa. Fortunato Ortombina, mantovano, 59 anni, Sovrintendente e direttore artistico della Fenice di Venezia.È nata prima la passione per la bicicletta o per la musica?«La bicicletta ce l'ho da sempre. Ricordo come se fosse adesso...