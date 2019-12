Un sodalizio per celebrare Pietro Querini e le Lofoten

Via Querinissima, dal mito alla storia è l'associazione culturale che, in via di costituzione, ha come scopo la promozione della realizzazione di un itinerario che porta il nome del veneziano Piero Querini e che ricalchi il percorso da lui affrontato nel 1431. Partendo da Venezia e arrivando fino al circolo polare artico, approdando alle isole Lofoten. «L'itinerario ripercorre il viaggio che mutò le mappe d'Europa e i portolani il commento dell'assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari aprendo nuove rotte di navigazione fra il sud e il nord del continente. Ora attendiamo l'accreditamento dell'associazione da parte del Consiglio d'Europa». Un progetto nato nel 2013 che propone un nuovo viaggio culturale capace di toccare paesi e regioni d'Europa valorizzandone l'interesse artistico, sociale e storico. Ma soprattutto volto agli scambi di buone pratiche in ambito educativo e formativo. Una cooperazione complessa che vuole «riportare alla luce relazioni spiega Massimo Andreoli, presidente Cers (tra i cofondatori) e project manager per la parte italiana spesso sottovalutate dalla storia. Vogliamo consolidare nuove reti di rapporti che vanno dalla Grecia al Portogallo, fino ai paesi nordici». Un percorso che prevederà delle tappe che forniranno una serie di opportunità legate al merluzzo, vero filo conduttore di tutto il progetto. «L'accreditamento sarà un passaggio importante afferma Corazzari affinché la via Querinissima possa essere annoverata tra gli itinerari europei organizzati su temi d'interesse artistico, sociale e storico il cui significato, insieme al tracciato geografico, consente di valorizzare l'identità europea». I viaggiatori si potranno affidare ad un sito internet o ad un'app per informazioni d'interesse culturale ed enogastronomico sulla realtà visitata.

Marta Gasparon

