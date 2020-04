LA LEGGENDA

SINTRA La MX-30 riporterà in vita il motore rotativo. La sua ultima apparizione ufficiale è stata infatti nel 2012 quando la RX-8, ultima vettura ad esserne equipaggiata, fu messa fuori gioco soprattutto dal suo cuore: straordinario nel tirare fuori 231 cv da 1.308 cc girando fino a 9.000 giri/min, ma incapace di reggere le sempre più stringenti normative.

La durata, ma soprattutto le emissioni e i consumi sono stati da sempre i suoi punti deboli; il suo fascino è utopia motoristica: generare moto rotatorio per le ruote senza il moto rettilineo dei pistoni. Il modo lo trovò Felix Wankel, un giovanissimo ingegnere tedesco che nel 1923, a soli 22 anni, depositò i primi brevetti di un motore che faceva a meno di bielle, albero a gomiti, valvole, distribuzione e pistoni. Al loro posto ci sono rotori triangolari trattasi di triangoli di Reuleaux, con i lati uguali e arrotondati che girano in modo eccentrico all'interno di camere epitrocoidali.

LA LEGGE DELLA 24 ORE

Con soli due rotori, un giro di albero genera gli stessi scoppi di un 6 cilindri, ma con pesi e ingombri molto inferiori. E con potenze incredibili. La prima auto ad esserne dotata è la NSU Spider nel 1953. La Mazda comincia a lavorarvi nel 1961 e nel 1967 lo fa debuttare sulla 110S Cosmo Sport: con 992 cc, ha 110 cv e fa 185 km/h. Anche altri costruttori si interessano al Wankel, ben presto però si accorgono dei suoi limiti e lo abbandonano.

In Mazda no e lo applicano a berline, ammiraglie e persino a pick-up e autobus finanche alla prima auto da corsa giapponese ad aver vinto la 24 Ore di Le Mans: la 787B, spinta da un quadrirotore di 2.616 cc da 700 cv. È il 1991 e l'anno successivo il motore rotativo sarebbe stato messo al bando per 20 anni prima della sua riammissione, già prevista nel nuovo regolamento per il 2021.

TRE CANDELE

E sempre nel 1991 la casa giapponese presenta la RX-7 seguita dalla sua erede naturale, la RX-8 che porta a oltre 2 milioni le Mazda prodotte con motore rotativo. Nel frattempo, i tecnici giapponesi fanno di tutto per salvare il loro feticcio. Per farlo, gli mettono fino a 3 candele, 2 iniettori e altrettanti turbo educandolo a bere di tutto: Metano, biocarburanti e persino idrogeno. Nel 2007 pensano di farne un generatore per allungare l'autonomia concessa dalla batteria, imitata anche da Audi con un prototipo su base A1 nel 2010. È la stessa idea che sarà applicata sulla MX-30.

Dunque è solo questo il destino del rotativo? La speranza di rivederlo come unico sovrano del cofano di un'auto si riaccende all'improvviso nel 2015 quando al Salone di Tokyo compare lo splendido concept RX Vision. Ma forse non siamo più in tempo per salvarlo perché c'è un altro motore senza pistoni che lo sta battendo sul tempo: si chiama elettrico.

N.Des.

