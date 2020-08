IL RITRATTO

L'amore per la vita, la passione del giornalismo, il rispetto per gli altri. Arrigo Levi, per chiunque lo abbia conosciuto e per i tanti che ne hanno letto editoriali, reportage e alcuni dei suoi 26 libri, o lo abbiano seguìto come conduttore dei primi Tg in Rai senza speaker affidati ai giornalisti, e poi di programmi e rotocalchi di costume, storia e politica internazionale (I segreti del Cremlino quello da lui più amato), ma soprattutto per chi ha avuto il privilegio di apprezzarne l'umanità e la formidabile velocità di pensiero e di parola nel colloquio diretto e nella frequentazione personale, rappresenta un modello.

L'EREDITÀ

Nel panorama di un giornalismo e una cultura in Italia storicamente dominati da contrapposizioni ideologiche e fanatismo di clan, Arrigo Levi spicca come un pensatore indipendente - liberale e moderato si definiva - e un vero ebreo nel senso di Arturo Schwarz, ebreo ateo come lui, nel saggio Sono ebreo, anche. Sentirsi ebrei significa per Schwarz portare l'eredità di un popolo perseguitato da duemila anni e gli ideali contenuti nella parola rispetto. Rispetto per l'individuo affrancato dalla sudditanza a un'autorità irrazionale, per la verità che sfocia nella brama di conoscenza, per il diverso e le sue convinzioni, per la giustizia, per la natura. Rispetto e venerazione della donna. E esaltazione della vita, quindi della felicità. Tutto questo apparteneva a Levi, scomparso a 94 anni vissuti con coraggio e travolgente entusiasmo in più vite.

L'EMIGRAZIONE

Modenese, figlio di un noto avvocato autore dell'accordo fondativo della Scuderia Ferrari e della discendente del mercante che introdusse il grano saraceno nel Ducato estense, nel 42, a 15 anni, fu costretto dalle leggi razziste a emigrare con la famiglia in Argentina, dove scoprì la passione per il giornalismo e per la politica intesa come impegno civico. Un amore che non lo abbandonò più, al punto che da vecchio, o vegliardo per dirla alla Soldati, continuava a raccomandare il giornalismo ai giovani come il mestiere più bello. Per lui giornalismo significava libertà di raccontare. A Buenos Aires scriveva per L'Italia libera, il giornale del Partito d'azione. Alla fine della guerra tornò nella sua Modena e si laureò in Filosofia a Bologna. Ma nel '48, a 23 anni, partì volontario per Israele, per combattere nelle Brigate del Negev la prima guerra arabo-israeliana.

«Andai spiegò in seguito perché avevo la sensazione che i 600 mila ebrei che avevano fondato Israele rischiassero la vita». E perché avvertiva un sottile senso di colpa «per essere scampato alla Shoah andando in America Latina». Pensò anche di restare in Israele, nel 49, ma 150 sterline in regalo da un parente per andare 3 mesi a Londra gli cambiarono la vita. Lavorò a Radio Londra per la BBC e mantenne da allora un legame con quel mondo firmando sul Times e su Newsweek. Quindi il salto in Rai per la sua terza vita, quella di volto della Tv pubblica (con una breve parentesi nella Fininvest) per raccontare la Guerra dei Sei giorni del 1967 e l'occupazione di Praga dell'agosto 1968. Era riluttante, perché emotivamente coinvolto, «ma non andò male».

IL COSMOPOLITISMO

A renderlo ancora più popolare, l'imitazione di Noschese. Del resto, uno dei suoi tratti era l'ironia, la leggerezza che appartiene agli uomini di cultura vera e a chi conosce il mondo per averlo e averci vissuto. Quattro Paesi considerava suoi. Oltre a Italia e Israele, Gran Bretagna e Argentina. E quattro le lingue nelle quali si esprimeva perfettamente. Infaticabile sul lavoro, poliglotta e cosmopolita, negli anni in Russia (erano quelli della crisi di Cuba) ha dato il meglio come corrispondente di carta stampata, poi come saggista. Senza mai perdere la cura per la scrittura. Sempre con il gusto dell'aneddoto e del racconto. La sua laicità lo portava a rispettare la fede pur essendo un non credente, e a non mettere sul piedistallo neppure il giornalismo. Citava sempre quel collega americano per il quale non ci si deve aspettare dai giornalisti la verità, «ma che ci siano molti giornali».

L'ELEGANZA

Era l'idea di Montanelli, esule dal Corriere della Sera a La Stampa diretta da Levi prima di fondare Il Giornale. Cultore della distanza dai politici, ma per 14 anni consigliere del Quirinale con Ciampi e Napolitano, Levi ha esaltato la vita in un libro sulla vecchiaia che può aspettare. «Arrigo era un maestro di vita, di giornalismo, di democrazia», lo ricorda Paolo Peluffo, consigliere di Ciampi. «Ripeteva sempre: Mai leggere le vicende politiche in chiave solo domestica». Una visione, una positività, una eleganza che in Levi erano connaturate, e rafforzate dalla molteplicità delle sue vite e dal respiro internazionale. Rarissimo, oggi.

Marco Ventura

