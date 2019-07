CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un secolo fa era necessario regolare l'edilizia principalmente per motivi igienico-sanitari, e il paesaggio era poco urbanizzato . Così sulla scia di norme nate in Inghilterra, da noi nel 1942 nasce la Legge Urbanistica e la pianificazione del territorio per zone. Oggi la situazione si è capovolta e abbiamo il problema di salvare il suolo, e con esso il paesaggio naturale. La difesa del suolo per la salvaguardia di quel che resta dell'ambiente ha imposto al legislatore nazionale e regionale i nuovi canoni del consumo di suolo con l'obiettivo...