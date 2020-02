L'altruismo sposa l'arte. Al momento dell'ingresso in Fiera, il 7 febbraio, tutti i volontari saranno omaggiati di una Card che permetterà di visitare gratuitamente i Musei Civici patavini nei tre giorni di inaugurazione. Un traguardo, quello raggiunto dalla città del Santo, frutto di un fermento sociale significativo che ha coinvolto sia l'amministrazione comunale, sia le associazioni del territorio coordinate dal Csv in una serie di tavoli di confronto sull'idea di città del futuro.

Ne è nato un documento politico-programmatico nel quale l'elemento cardine è la visione di una nuova centralità che il mondo associativo deve acquisire nelle città europee. L'auspicio è quindi che Padova - e insieme a lei il Veneto e l'Italia - diventi luogo di incontro, occasione di confronto e di coinvolgimento di tutti gli attori sociali, un laboratorio culturale di autentico spessore europeo capace di alimentare pensiero e dibattito attorno al volontariato e all'impegno civile.

A livello locale si realizzeranno progetti partecipati di rigenerazione urbana e di consolidamento e valorizzazione delle opportunità culturali, artistiche e sociali della provincia.

Su scala regionale si lavorerà tramite la strutturazione di una rete proattiva di soggetti profit e non profit alleati per la produzione e lo sviluppo di valore e di bene comune, capace di generare nuove positive esperienze e accrescere la capacità di relazione e collaborazione tra diversi mondi produttivi.

Infine a livello nazionale ed europeo si contribuirà collegialmente alla creazione di un nuovo immaginario di Paese capace di guidare i processi educativi, produttivi, di welfare e di governance delle comunità, volti a far emergere i talenti e le capacità delle persone e delle organizzazioni, a ricreare coesione sociale, a costruire uno sviluppo sostenibile ispirato dai principi della generatività sociale nel rispetto della centralità della persona, dell'ambiente, della cultura e dei popoli.

