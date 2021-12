Un professore di astronomia (DiCaprio) e una sua laureanda (Jennifer Lawrence) fanno una sensazionale scoperta: una cometa finora sconosciuta. Ma c'è un problema: la cometa è diretta a tutta velocità sulla Terra, provocando nel giro di 6 mesi un impatto devastante, con la fine di ogni forma di vita. I due studiosi cercano in tutti i modi di fare capire al mondo la gravità della situazione, ma ad ogni livello (presidenza degli Stati Uniti, media e gente comune) la priorità va ad altri interessi, mentre l'ora dell'apocalisse si avvicina sempre più.

Ora in sala e a breve su Netflix, un film catastrofico, pessimista e senza speranza, travestito da commedia grottesca che riflette sull'incapacità ormai dilagante di cogliere il senso del pericolo e della sopravvivenza da parte di una umanità troppo impegnata a rincorrere il cazzeggio quotidiano, nutrito dai media, mentre la politica fa sempre il suo sporco ruolo. Adam Mckay gioca di architetture complesse e digressioni sintattiche come ai tempi di La grande scommessa (il suo film fin qui più apprezzato) e con Don't look up (Non guardare in alto) accentua meccanismi perversi nelle dinamiche sociali e politiche (nel film sopracitato perlopiù economiche), che finiscono col travolgere tutto scatenando cataclismi collettivi.

Certo si può obiettare che il frastuono, ancorché divertente, giochi abbastanza facile e che la cattiveria si serva soprattutto di snodi narrativi che si avventano superficialmente sui temi che irrompono, ma il registro è tutt'altro che leggero ed è lampante come la sua effervescenza faccia a pezzi un'umanità così ridicola da meritarsi l'attacco della cometa. Così, nel cast stellare che si sussegue sullo schermo, la presidentessa Meryl Streep è una sfacciata parodia trumpiana (e ricorda in parte anche il Jack Nicholson di Mars attacks); Cate Blanchett è l'epitome della spavalderia insana dei talk show dove l'audience divora ogni valore: e anche se non raggiunge la profondità del recente France, il discorso sulla contemporaneità e la verità non è vago e altrettanto crudele.

Non sfugga poi come la gente non avverta più alcun pericolo che non sia visibile, tanto da mettere in dubbio l'esistenza stessa della cometa (e qui, ma non è il solo, il riferimento al Covid è evidente), e si faccia beffare da una politica barzelletta; senza contare poi l'esigenza degli eroi, gli scienziati che diventano star, e un finale beffardo, dove se in apparenza ad avere la meglio sono sempre i ricchi e i potenti, si avvera un'ultima profezia, anche se bisogna aspettare più di 22.000 anni per vederla compiuta.

Adriano De Grandis

