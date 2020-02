IL DEBUTTO

VENEZIA Fondare un polo che contenga tutti i soggetti civici del territorio e che si presenti come antagonista a Brugnaro. Alleanze possibili da valutare già al primo turno, ad esclusione dei partiti dell'arco consiliare.

Questa la struttura di coordinamento di Noi per Venezia per dar vita ad un ampio fronte che raccolga tutte le anime del territorio, di acqua e di terra. Comprendendo anche le isole di Murano, Burano, Sant'Erasmo e Pellestrina. Un gruppo che in occasione del referendum per la separazione tra Venezia e Mestre si era schierato a favore dell'autonomia. «Ma ora la nostra visione ha detto ieri il coordinatore Giovanni Veronese è proiettata al Comune unico, tenendo tuttavia conto delle specificità che distinguono Venezia dalla terraferma. Vogliamo affrontare tutti gli argomenti che interessano sia veneziani che mestrini, l'unico partito che per noi rimane fondamentale».

Tra i temi più urgenti spiccano, nel programma, quelli relativi a residenzialità e lotta allo spopolamento, primi argini ad un turismo fuori controllo. Argomenti, questi ultimi, che toccano tanto la città lagunare quanto Mestre, ormai relegata secondo il polo civico a ruolo di dormitorio per turisti. E con poche opportunità d'aggregazione sociale soprattutto ai giovani. «Il punto della questione è garantire che i cittadini presenti e futuri ha sottolineato Francesco Duse, presidente Noi per Venezia abbiano opportunità di vivere in un ambiente gestito sulla base delle reali necessità, che ascolti le persone e le metta al centro del proprio pensiero».

Riunioni con altre componenti civiche come il Gruppo 25 aprile e Un'altra città possibile sono già state fatte, insieme a quelle con diverse associazioni culturali e rappresentanti di comunità internazionali presenti in città. E contatti ci sono stati pure con quella parte del mondo della voga in contrasto con l'attuale gestione della città. Tutti accomunati da idee e sentimenti simili: dallo stop alle grandi navi ad un'attenzione rivolta all'ambiente (tra salvaguardia dei palazzi e della laguna), dalla lotta al moto ondoso a quella contro il taglio ingiustificato degli alberi.

«La parte del nostro programma legata all'ambiente ha aggiunto Veronese viene al primo posto. Siamo la quinta realtà più inquinata d'Italia. «La città non può sostenere altri cinque anni di amministrazione Brugnaro», ha dichiarato l'avvocato Giorgio Suppiej, presidente dell'associazione Venezia Serenissima, evidenziando la necessità di sostenere ai fini di una politica forte lo statuto speciale.

«L'importante è che le norme che si applicano alla città consentano a chi ci vive di essere competitivo con chi ci viene invece solo per ragioni turistiche. Va privilegiato il meccanismo economico di salvaguardia dei cittadini e agevolate le attività economiche diverse da quelle turistiche. Soltanto attraverso un'unitarietà di questi sentimenti civici, si potrà competere con organizzazioni di partito inadeguate».

I nomi della lista che comprenderà giovani professionisti, studenti e commercianti saranno ufficializzati solo il prossimo 29 febbraio. Se con Martini i contatti non ci sono stati, Bellati ha già garantito un supporto esterno a cui potrebbe aggiungersi, eventualmente dopo il ballottaggio, la componente centrista di Bergamo.

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA