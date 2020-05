IL LIBRO

Dicono che quando il mondo s'abbuia, forse ci può salvare anche la poesia. E non c'è bisogno di supereroi: Non si nasconde fuori/ dal mondo chi lo salva e non lo sa, dicono i versi di Montale. E spiegano: È uno come noi, non dei migliori. Ecco: il poeta salva il mondo senza saperlo e basta che sia uno come noi, non dei migliori per forza.

Questo è tempo di poeti per uscire di casa senza, nella realtà, doverlo fare; per aggrapparsi al cielo senza inventarsi una scusa.

Può essere letta anche in questa chiave la raccolta di versi di Paolo Ruffilli Le cose del mondoa (Mondadori, 20 euro). Quarant'anni di poesie, un viaggio che è un cammino di vita interiore, il treno come metafora per accelerare il tempo: Di corsa, inseguendo se stessi,/ la propria figura smarrita. Fino a sentirsi straniero tra la gente.

Ruffilli, 71 anni, romagnolo da cinquant'anni a Treviso, un passato di insegnante di lettere nei licei, consulente editoriale, traduttore di lirici inglesi, ha scritto anche saggi su Ippolito Nievo e su Carlo Goldoni. Le sue poesie sono state tradotte in molte lingue, sono nelle maggiori antologie e il poeta ha un posto di rilievo nel Meridiano Mondadori sulla lirica italiana del secondo Novecento.

INTERPRETE STRAORDINARIO

Dalla sua prima raccolta, La quercia delle gazze, al premio Montale, un lungo apprendistato che gli ha permesso di elaborare una sua cifra espressiva già sul finire degli Anni '80 con Piccola colazione. I critici lo hanno inserito nel filone anti lirico, Giuseppe Pontiggia ne ha messo in evidenza i versi brevi, il ritmo battente, la leggerezza dell'espressione e la padronanza di una singolare autoironia. Per Giovanni Raboni la poesia di Ruffilli è come un album di famiglia nel quale il poeta racconta l'adolescenza e la scoperta dell'amore, conservando una sua interna e ossessiva coerenza. Senza nascondere la capacità ogni volta di ripartire.

In Ruffilli il linguaggio della poesia assolve alla funzione di cicatrizzazione. Dice: La parola è forse la più antica terapia che l'uomo abbia perseguito riguardo alla propria salute profonda, quella mentale. La scrittura in generale è una forma di autoanalisi di grande efficacia. Perché la parola arriva là dove non si riesce a giungere nemmeno col bisturi.

Ecco che il poeta riprende il suo compito di provare a salvare il mondo. Soprattutto in un momento come quello attuale, terribile, nel quale non è consentito neppure dire addio per sempre a un figlio o una mamma. Ruffilli annota: Le persone muoiono e restano le cose/ solide e impassibili nelle loro pose/ nel loro ingombro stabile. Sulle cose rimaste si ricostruisce perché raccontano la vita, i ricordi, gli affetti, tutto quello che hanno lasciato e che resterà.

Sulla poesia italiana di oggi, Ruffilli ha una sua idea: L'Italia è il paese del melodramma, che è stato per lunghissimo tempo l'unica nostra forma di cultura nazionale. Probabilmente proprio come reazione all'eccesso dei sentimenti del melodramma, i poeti italiani moderni si sono tenuti e si tengono ancora lontani dal versante del sentimento per eccellenza che è l'amore, lasciandolo ai cantautori. Confessa di avere avuto questa tentazione, ma di essersi accorto in tempo che le emozioni e l'amore sono l'uomo e non c'è vergogna a cantarli in versi.

Edoardo Pittalis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA