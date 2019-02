Un picchiatore solitario e seriale: diverse vittime dei suoi agguati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLARME SICUREZZAVENEZIA Quello che ha fatto drizzare le antenne, è stato l'ultimo episodio: l'aggressione subita venerdì pomeriggio da Andrea Morucchio, 51 anni, ex fotografo e ora artista di arte contemporanea, picchiato con un pugno in volto mentre camminava alle Zattere da Antonio Benacchio, ex ingegnere già noto alle cronache per aver sfigurato, anni fa, monumenti e statue della città. Un fatto che il cinquantunenne ha denunciato sabato mattina con un post su Facebook. Ma quel pugno, si scopre ora, è solo l'ultimo di una lunga catena...