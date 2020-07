IL CONCERTO

L'accoglienza dell'amore, Maria Maddalena è «il personaggio che più illumina la scena. Di tutte le relazioni possibili con Gesù, la sua è l'unica sana; non capisce come fare ad amarlo, ma lo avverte col cuore, è l'accoglienza dell'amore» così il pianista e compositore Stefano Bollani racconta la sua traversata nella rilettura di Jesus Christ Superstar, l'opera di Andrew Lloyd Webber che il pianista, a cinquant'anni dalla pubblicazione della partitura, ha decostruito e ricostruito lavorando sulle variazioni.

LA RIFLESSIONE

Una lettura diventata un disco da poco pubblicato, che sarà anche un concerto, quello che sabato 1 agosto il jazzista più estroverso e carismatico in Italia porterà al Parco delle Rose in chiusura della 30ma edizione di Grado Jazz, organizzato dall'associazione Euritmica. «Jesus Christ Superstar è un musical atipico, una rock opera. In realtà è un continuo rimescolare di temi che attraversano la narrazione. Ci sono moltissimi motivi che ritornano, più che nelle opere di Wagner - racconta Bollani - La partitura è farcita di informazioni, puoi divertirti a prendere un dettaglio e ingrandirlo come con una lente. L'improvvisazione su un tema dato o su una struttura armonica, è un'idea antichissima, il jazz l'ha codificata». Un lavoro importante. «È anzitutto un atto di ringraziamento. A 14 anni vidi per caso il film in tv. Poi ne ho aspettati 33 prima di decidermi a lavorarci sopra, una scelta presa un giorno mentre mi riposavo su un'amaca. Volevo farne una versione speculare, in piano solo, spogliando tutto per farla diventare una suite per pianoforte. Però volevo mantenerne la struttura narrativa. All'interno poi improvviso e divago, ma mantengo la struttura narrativa. A scatola chiusa, solo sulla fiducia, Lloyd Webber mi ha dato il permesso di lavorarci su, e ne sono grato dieci volte».

ITINERARIO MUSICALE

Un percorso non certo facile. «Non ho mai suonato seguendo una metodologia. Improvvisandoci ho visto cosa mi interessa va di più e sono andato avanti a ragionare su arrangiamenti di singole canzoni». Ripercorrere il mondo del musical è stata una sfida. «Credo che il musical abbia tenuto vivo il rapporto che c'era un tempo con l'opera. Alla fine dell'800 e all'inizio del 900 le persone andavano all'opera, era una forma popolare, al contrario di oggi, chissà forse anche per via dell'invenzione del musical. In ogni caso, il musical ha tenuto viva l'idea per il pubblico di poter entrare in teatro e così facendo di entrare in un altro mondo in una maniera molto simile al cinema ma in cui permane la dimensione della musica dal vivo, che è tutt'altra cosa». Altro particolare: il disco è stato registrato accordando il pianoforte a 432 hertz invece dei canonici 440. «Il disco è registrato con quell'accordatura così come il mio pianoforte di casa. A me piace di più perché è molto più caldo, più basso e profondo. Un tempo era la frequenza del pianoforte». È l'accordatura anche per il suo concerto? «Mi piacerebbe ma no, andrei contro la natura dello strumento e forzerei il pianoforte che infischiandosene del maestro Bollani a un certo punto perderebbe l'accordatura. Cambiare la frequenza di accordatura richiede allenamento e tempo per lo strumento. Ci vogliono mesi di accordatura una volta alla settimana per adattare lo strumento. L'ingegner Fazioli una volta mi disse che se volessimo davvero sentire questo suono a 432 hertz dovremmo costruire un pianoforte già pensato per quella frequenza. Ecco, potremmo lanciargli questo appello».

Valentina Silvestrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

