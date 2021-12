Presentato nella sezione Orizzonti dell'ormai penultima Mostra di Venezia in Orizzonti, il film di Uberto Pasolini Nowhere Special, vede il padre John (James Norton, molto bravo) col piccolo Michael (un altrettanto convincente Daniel Lamont), entrambi abbandonati da tempo dalla madre. Il giovane genitore, di professione lavavetri a Belfast, sa che ha il tempo contato per via di una malattia incurabile. Cerca quindi, con l'aiuto dei servizi sociali, una nuova famiglia per suo figlio. Il film, per gran parte della durata, è uno scandaglio interessante di famiglie improbabili, mentre il rapporto padre-figlio è spesso toccante. Pasolini torna ad affrontare il tema della morte, com'era già successo nel più riuscito Stille life, qui nella sua fase pronunciata dell'attesa, non disdicendo un'analisi socio-politica, senza tuttavia la rabbia che si ritrova in un Ken Loach, ma aprendo uno sguardo disincantato sulla realtà delle adozioni, costruendo un percorso caritatevole, che non tralascia l'ipocrisia. Peccato però che il finale precipiti in una dimensione patetica, con i preparativi di scatole-ricordo e soprattutto un fermo-immagine mano nella mano sul quale si conclude il film. (adg)

