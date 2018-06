Un nuovo take away in campiello Selvatico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TAKE AWAY VENEZIA Un nuovo punto vendita di cibo da asporto ha aperto a Cannaregio, in campiello Riccardo Selvatico. La segnalazione, con tanto di immagini, viene postata sulla pagina Facebook di Italia Nostra, accompagnata da un commento: «Recentemente la giunta Brugnaro ha approvato un documento che dice stop ai take-away e detta alcune regole per quelli già esistenti (cestini all'esterno compresi). La Regione del Veneto dovrà renderlo esecutivo. Ma intanto... vicino al ponte dei Giocattoli (che ha visto in questi ultimi anni succedersi...