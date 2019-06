Un nuovo portale Rai per il mondo della Cultura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nasce una «casa» digitale per l'Arte, la Letteratura, la Storia, la Filosofia, la Musica, il Cinema, il Teatro, la Danza, e altro ancora. È il nuovo portale www.raicultura.it, unico in Italia e realizzato da Rai Cultura con Rai Digital, che porta la Rai ai primi posti per l'offerta culturale sul web. L'obiettivo è mettere a disposizione del pubblico, con un clic, tutta l'offerta culturale della Rai. A dare vita alla nuova proposta sono contenuti originali - Web Doc, Speciali, prodotti per i Social, fotogallery e format ad hoc - realizzati...