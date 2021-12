Festa e celebrazioni ieri a Maerne di Martellago, ma nel ricordo di due compianti volontari del paese entrambi vittima lo scorso anno del Covid, che continua a incombere, basta vedere la fila di persone che sempre ieri era in attesa del tampone fuori da una farmacia di Olmo. In concomitanza degli eventi natalizi, col Villaggio dei Pastori, mercatini e altre iniziative, è stato piantato davanti alla biblioteca un albero, un maggiociondolo, per i sessant'anni di Amnesty International ma anche per ricordare la sua ambasciatrice di coscienza Liliana Cereda, presenti il marito Mario Rossi, Alessandro Meggiato per l'Associazione che tutela i diritti umani e il sindaco Andrea Saccarola. Il quale poco dopo ha premiato a uno a uno per il fondamentale lavoro svolto durante la pandemia, per citare il messaggio inviato per l'occasione dal governatore Luca Zaia, i trenta volontari dell'attivissimo gruppo comunale di Protezione Civile, che pure festeggia il ventennale. Ma il momento più toccante della cerimonia è stato la consegna al coordinatore, Cristiano Serena, e alla moglie Vanna, commossa, della targa in memoria di Nello Micheletto, co-fondatore e punto di riferimento del gruppo, stroncato dal Coronavirus alla vigilia di Pasqua 2020. Targa che sarà affissa nella sede della Protezione Civile, già a lui dedicata, e su cui è scritto che il tuo insegnamento possa continuare a essere un faro che illumina il nostro cammino.

N.Der.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA