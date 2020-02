Un uomo in fuga. Braccato. Dalle forze dell'ordine e da una banda di criminali. Ma anche dai suoi stessi amici. Una donna fantasma (la moglie) e una donna che la sostituisce all'inizio del film, in un incontro notturno in un luogo di desolata solitudine, in un primo piano sequenza di malinconico dolore, ravvivato da un ombrello aperto.

In due ore di sangue e pioggia, il regista cinese Yi'nan Diao conferma la sua straordinaria creatività: la messa in scena è stupefacente, il ritmo è forsennato, la trama puntualmente caotica e a tratti inafferrabile. Notturno che più al buio non si può, cromaticamente delirante, figlio di sguardi nobili come Wong Kar-wai, Orson Welles, Antonioni, citazionista senza esibizionismo ma per affetto, capace di rileggere il genere attraverso un pensiero lucido e appassionato (e qui forse già in odor di maniera), ecco un film spiazzante per bellezza, ma che rispetto a Fuochi d'artificio in pieno giorno, che aveva vinto, un po' a sorpresa, l'Orso d'oro a Berlino nel 2014, sembra avere meno carica politica (parlare d'altro attraverso il genere qui sembra un po' più evanescente, la mappa della Cina attuale più sfumata) e soprattutto l'insieme sembra non trovare una sua completezza globale, esaltando più che altro la capacità straordinaria di sorprendere a ogni sequenza. E di momenti affascinanti il film ne ha indubbiamente parecchi.

Non sempre il racconto fila e aiuta, gli intrecci della sceneggiatura sono labili, si regge il gioco delle parti attraverso la metamorfosi delle ombre, dei personaggi che sembrano modificarsi in scena, come quella scena che si apre con una danza e si conclude con una fulminea e sanguinosa sparatoria. Se si accetta il sacrificio di una storia che si regge più sulle emozioni che sulla credibilità, Il lago delle oche selvatiche è un noir estetizzante sul caos, su una quotidianità (quasi sempre notturna) dove vivere e morire è un gioco del caso. In questo non sempre tutto funziona, ma è un film pieno di vita e di amore, di tensione e di rabbia, di fuga e ovviamente di morte. (adg)

