Un murale per celebrare il Core Festival

A meno di un giorno alla partenza, la kermesse del rinnovato Core Festival ha aperto le proprie porte per far toccare con mano le migliorie introdotte in questo evento satellite dell'Home, traslocato da quest'estate a Parco San Giuliano, nel veneziano. Quello che salta subito all'occhio è il grande murale di 400 metri quadrati, iniziato lunedì scorso dall'artista Zamoc (nella foto) e che non sarà un mero orpello decorativo, ma un vero e proprio lascito alla città di Treviso, visibile dalla vicina tangenziale e primo passo verso una...