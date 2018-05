Un mosaico colorato sulla laguna immobile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN VOLOVENEZIA Sembra di guardare un mosaico a 200 metri d'altezza, dove le oltre 2mila barche a remi sono una distesa di puntini colorati che spiccano sulla laguna quasi accecante per il riflesso del sole, color verde smeraldo. Il Gazzettino quest'anno, ha voluto raccontare la Vogalonga non solo vista dall'acqua, ma anche dal cielo. Per questo, siamo saliti a bordo di un elicottero all'Aeroporto Nicelli, un Robinson R44 della compagnia Fly Venice, e con il pilota Andrea Basolo abbiamo sorvolato Venezia, seguendo la manifestazione a remi.LA...