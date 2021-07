Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FIERAOgni angolo risuona di emozione. L'emozione della musica, l'emozione di trovarsi di nuovo faccia a faccia, anche se ancora coperti dalla mascherina. Il padiglione 11 della Fiera di Padova si è trasformato per due giorni nel sancta sanctorum del rock. Guitar Show, una delle pochissime esposizioni in presenza che si è riusciti a organizzare in Europa sul tema, ha aperto la sua quarta edizione ieri e chiuderà oggi, trasmettendo...