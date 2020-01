Un mistero al femminile Caprioglio sceglie il giallo

TEATRO

«Il teatro è una vera droga. Quando sono lontana dal palcoscenico, magari per un periodo di pausa nella tournee, mi manca molto». Debora Caprioglio, mestrina classe 1968, confessa entusiasmo e soddisfazione nel tornare in Veneto con due date dell'ultimo spettacolo teatrale che la vede coprotagonista con Paola Gassman, Anna Galiena e Caterina Murino. Il testo Otto donne e un mistero di Robert Thomas, tradotto dalla Galiena e adattato da Micaela Miano, è in cartellone oggi al Teatro Sociale di Rovigo e domani al Farinelli di Este (info www.arteven.it).

COMMEDIA NOIR

È Natale, i regali sono sotto l'albero. Otto donne in una casa. Forse una di loro ha pugnalato Marcel e tagliato i fili del telefono, trasformando la dimora di campagna in una prigione di paura. C'è un mistero e intorno a esso emerge una comicità noir, facendo emergere la lamina sarcastica e comica della vita contro la morte. Il gioco è tutto femminile. Debora Caprioglio parla di «un'atmosfera alla Agatha Christie, ma con il sapore di una commedia che ruota attorno a un presunto omicidio. È però solo uno spunto per dialoghi e confessioni tra le donne, tutte con il proprio cadavere nell'armadio. E il finale regala un colpo di scena sorprendente». In scena emerge uno scontro generazionale che spazia dalla nonna (Gassmann) alla nipote ventenne e la Caprioglio impersona una zitella frustrata. «Siamo al secondo anno di tournée e amo questo spettacolo dice l'attrice veneta Oggi sono concentrata per scelta sul teatro, dove gli impegni lasciano poco spazio per altro. È una passione da sempre, anche se per anni mi son dedicata più al cinema e alla Tv. Il percorso di una carriera è fatto di fasi e periodi, dunque oggi mi son buttata a capofitto su progetti teatrali che mi hanno dato l'opportunità di crescere moltissimo: per un attore recitare tutte le sere è come per un atleta allenarsi tutti i giorni, ti spinge a migliorarti».

NIENTE CINEMA

A Debora Caprioglio il cinema manca fino a un certo punto. «Mi piacerebbe tornare un progetto che mi entusiasmi, ma in questo momento il cinema è un po' in crisi. I film che raggiungono il successo sono pochi». Tra social e talent show, forse oggi sarebbe più difficile esser scoperte per caso da Klaus Kinski o ingaggiate con una telefonata da Tinto Brass. «Ci vuole comunque un po' di fortuna ammette - Oggi però i mezzi di comunicazione sono molto cambiati, l'esposizione sui social diventa alle volte una vera professione. Rimangono invece importanti, per crescere, la dedizione e il lavoro». L'inizio della carriera è stato «folgorante» per la Caprioglio, che però ricorda la partenza in accelerazione come un vantaggio. «Avevo le idee molto chiare spiega Avevo il vantaggio del tempo, essendo giovanissima, e sapevo che volevo raggiungere obiettivi importanti. Ho sempre cercato di maturare, di fare le scelte giuste, alle volte mi sono fermata a riflettere». Anche uscire dal ruolo di sex symbol dopo Paprika di Tinto Brass non è stato facile, ma «pur non avendo mai rinnegato quell'esperienza, poi ho cercato di fare anche altro e credo di aver dimostrato di saperlo fare». Dalla metà degli anni Novanta l'attrice ha lavorato con registi come Archibugi, Chiti e Greenaway e superati i 50 anni si compiace di aver ancora la notorietà. «Oggi sono una donna soddisfatta dichiara - ma guardo avanti e mi piacerebbe affrontare nuove sfide, ad esempio mi piacerebbe lavorare all'estero nel teatro o nel cinema».

Giambattista Marchetto

