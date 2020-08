VENEZIA Grazie alla Scuola Grande di San Teodoro, un ecografo portatile wireless è a disposizione delle idroambulanze dell'Ulss 3. «Il medico in uscita - ha spiegato il direttore generale Giuseppe Da Ben - potrà portare con sé questa strumentazione, così che i casi più complessi potranno essere valutati già sul posto anche attraverso un'analisi ecografica. Lo strumento donato alle idroambulanze è particolarmente adatto ad essere trasportato ed utilizzato sul campo e costituisce così un prezioso upgrade della strumentazione delle nostre idroambulanze».

L'ecografo consegnato al Suem118 ha le dimensioni di un telecomando, produce immagini ecografiche ad altissima risoluzione e le trasmette in modalità wireless. Assieme al direttore Dal Ben, a ricevere il dono nella cavana delle idroambulanze era presente una rappresentanza del Suem118 con il primario Paolo Rosi, oltre ad alcuni membri della Confraternita. L'impegno della San Teodoro per il Civile è stato ribadito dal Guardian Grando, Roberta Di Mambro: «L'ospedale è al nostro servizio - ha detto - e accade a tutti i veneziani di aver bisogno di questo presidio importante. Noi sentiamo lo sforzo che viene fatto dalla direzione e dagli operatori per garantire un servizio di prim'ordine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA