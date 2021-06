Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OPERADopo otto mesi di pausa, riprende la programmazione operistica al Teatro La Fenice. Stasera alle 18 va in scena il Faust di Charles Gounod in un nuovo allestimento con la regia, le scene e i costumi di Joan Anton Rechi, la direzione musicale di Frédéric Chaslin, e con un cast composto per i ruoli principali dal tenore Ivan Ayon Rivas, dal soprano Carmela Remigio e dal basso Alex Esposito.Per l'ultima volta, troveremo in sala la...