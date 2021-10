Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È sempre una sfida rischiosa mettere in forma del materiale che corre tra letteratura e teatro, finzione e realtà, citazioni cinefile, tono favolistico e onirico, e se, infine, si è anche regista e interprete. Insomma, un guazzabuglio di troppa carne al fuoco. In una Parigi di cartapesta, un libraio d'altri tempi vive fuori dal mondo assieme alla figlia Albertine (ricorda qualcosa?) che dopo un incidente non apre bocca. Ma il mondo è lì...