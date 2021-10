Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ARTIGIANATOVENEZIA Venezia, città fatta di mani artigiane e conoscenze antiche da salvaguardare e tramandare alle generazioni di domani. Per manifestare la vicinanza e il supporto dell'amministrazione comunale agli artigiani del territorio e per ribadire l'impegno nel diffondere in Europa l'importanza del merletto, l'assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, venerdì è stato in visita a Burano, dove ha girato per le...