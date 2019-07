Un libro e un raduno di moto per ricordare Giulio Danesin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDOSono trascorsi già undici anni dalla scomparsa, a 45 anni, di Giulio Danesin, giovane consulente del lavoro residente al Lido. Era il 26 luglio 2008, quando Danesin, nato il 7 marzo 1963, esperto motociclista e amante dei motori, era in sella alla sua motocicletta e stava percorrendo la statale regionale Agordina, dove ha perso la vita in un incidente. Ma il suo esempio e il suo ricordo continuano a dare frutto. Anzitutto nelle bambine: Vanessa, di appena 8 giorni quando successe l'incidente e Vivian che aveva 2 anni. È in preparazione...